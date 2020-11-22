Трамп осудил «фейковые» СМИ за данные о его выступлении на G20
Действующий президент США Дональд Трамп осудил «фейковые» СМИ за информацию о его выступлении в рамках саммита «Большой двадцатки», Об этом он написал в своем Twitter.
Он отметил, что прибыл на G20, который проходит в онлайн-формате, в субботу, 21 ноября.
«Но некоторые лживые СМИ не смогли достоверно об этом рассказать, как и всегда. С моим выступлением можно ознакомиться», — написал Трамп.
Глава Белого дома добавил, что «лживые СМИ» заявили, что он якобы не выступал.
Онлайн-саммит G20 под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проходит в онлайн-формате с 21 по 22 ноября.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин спрогнозировал рост безработицы в мире
— G20 намерена добиваться равного распределения вакцины от коронавируса
— Трамп рассказал о бесконтрольном распространении коронавируса в США и в мире