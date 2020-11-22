Трамп осудил «фейковые» СМИ за данные о его выступлении на G20

Действующий президент США Дональд Трамп осудил «фейковые» СМИ за информацию о его выступлении в рамках саммита «Большой двадцатки», Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что прибыл на G20, который проходит в онлайн-формате, в субботу, 21 ноября.

«Но некоторые лживые СМИ не смогли достоверно об этом рассказать, как и всегда. С моим выступлением можно ознакомиться», — написал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что «лживые СМИ» заявили, что он якобы не выступал.

Онлайн-саммит G20 под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проходит в онлайн-формате с 21 по 22 ноября.

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