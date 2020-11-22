Помпео: ряд арабских стран подпишут мирные соглашения с Израилем

Некоторые арабские страны подпишут мирные соглашения с Израилем, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом пишет РИА «Новости».

«Есть арабские страны, которые присоединятся к мирным соглашениям с Израилем», — сказал Помпео.

Он подчеркнул, что США продолжат работу по установлению мира в регионе.

В сентябре Израиль установил отношения с ОАЭ и Бахрейном. 15 сентября страны подписали соглашения о нормализации связей в Белом доме. США выступили посредником на переговорах. В октябре о нормализации отношений с Израилем объявил Судан.

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