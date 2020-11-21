Зеленский заявил, что политики использовали события на Украине для своей выгоды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исторические события последних лет в стране для политиков были лишь способом занять высокие должности. Как сообщает ТАСС, президент сказал об этом в видеообращении 21 ноября, поздравляя граждан страны с Днем достоинства и свободы.
«Сегодня мы должны не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки. Для людей революция — это путь к желаемым изменениям. Для политиков — путь к желаемым креслам», — сказал президент.
Зеленский пояснил, что имеет в виду своих предшественников.
«Вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение действительно новой Украины. Свободной и достойной», — заявил он.
В стране на первом месте должны быть «закон, а не фамилии или прошлые заслуги», а также основные ценности, в том числе свобода, равенство, подчеркнул президент.
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