Очередной митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна начался в Ереване

Новый митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался в Ереване. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель партии «Дашнакцутюн» («Союз») Гегам Манукян заявил перед собравшимися гражданами, что оппозиционные силы продолжат требовать незамедлительной отставки премьера.

«Смена должностных лиц не отвлечет наше внимание от главного требования — Никол Пашинян должен уйти», — подчеркнул Манукян. Он также обвинил Пашиняна в применении полицией грубой силы и репрессиях.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

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