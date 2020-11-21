Лавров провел встречу с Саркисяном в Ереване

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном в ходе визита в Ереван. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сергей Лавров встретился с президентом Армении», — говорится в сообщении российского ведомства.

Отмечается, что глава МИД РФ в этот день также встретился с премьер-министром республики Николом Пашиняном.

Ранее сообщалось, что в армянскую столицу приехали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, глава МЧС РФ Евгений Зиничев, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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