Алексиевич опровергла свои слова о новом Координационном совете

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич опровергла свои слова о том, что оппозиция Белоруссии создала новый Координационный совет. Об этом пишет РИА «Новости».

Алексиевич уточнила, что «журналист недопонял ее».

Ранее она сообщила, что Координационный совет Белоруссии распущен, оппозиция создала новый. Имена его членов не разглашаются по соображениям безопасности.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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