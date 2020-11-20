Лукашенко: фашизм ко мне никак не приклеишь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя власть не имеет ничего общего с фашизмом. Об этом пишет Sputnik Беларусь в Telegram.

Журналисты спросили главу государства о «лозунгах противников власти, где эту власть фактически приравнивают к фашизму».

«Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас под 100 национальностей живут», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что всегда гордился тем, что в республике царит межконфессиональный мир. По его словам, «каждый должен найти свою дорогу к храму».

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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