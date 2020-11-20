Литва, Латвия, Эстония ввели санкции еще против 28 граждан Белоруссии

Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против еще 28 лиц за «применение насилия» в отношении протестующих в Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в Twitter.

«По согласованию с Латвией и Эстонией Литва ввела санкции против еще 28 человек, причастных к насилию против протестующих в Белоруссии, в том числе к гибели (оппозиционного активиста Романа. - ред.) Бондаренко», — написал дипломат.

По его словам, «если жестокость не прекратится», санкции будут расширены.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не исключает вероятности введения новых санкций против Белоруссии после смерти 31-летнего участника протестов Романа Бондаренко, который был избит сотрудниками правоохранительных органов на «Площади Перемен» в Минске.

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