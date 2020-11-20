ЦИК Молдавии объявил Санду победителем президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии объявила Майю Санду победителем президентских выборов, подводя итоги второго тура. Об этом сообщает ТАСС.

«Избранным признается кандидат Майя Санду, выдвинутая партией «Действие и солидарность», которая получила больше всего голосов в свою поддержку — 943 006»,— сказал председатель ЦИК Дорин Чимил.

16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

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