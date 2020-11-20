Алиев выразил уверенность, что карабахский конфликт «остался позади»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что карабахский конфликт «остался позади». Об этом он сказал в своем обращении к народу 20 ноября, передает РИА «Новости».

«Итак, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт остается позади, это отмечают и международные эксперты. Азербайджан, добившись блестящей победы на поле боя, добился своего и на политической арене», — подчеркнул азербайджанский лидер.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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