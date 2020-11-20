Агдамский район Карабаха перешел под контроль Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о переходе Агдамского района под контроль Баку. Об этом сообщает ТАСС.

«Сердечно поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы больше не беженцы», — заявил глава государства в обращении к нации.

Ранее министерство обороны Азербайджана заявило о прибытии своих военных в город Агдам.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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