Агдамский район Карабаха перешел под контроль Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о переходе Агдамского района под контроль Баку. Об этом сообщает ТАСС.
«Сердечно поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы больше не беженцы», — заявил глава государства в обращении к нации.
Ранее министерство обороны Азербайджана заявило о прибытии своих военных в город Агдам.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.
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