Несколько тысяч бюллетеней признали недействительными в Пенсильвании
В Пенсильвании несколько тысяч голосов избирателей, сделанных в ходе выборов президента США, были признаны недействительными. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, согласно решению суда, аннулированы были 2 349 бюллетеней, которые были отправлены по почте.
Обладателями недействительных голосов стали жители округа Аллегейни, в котором проживают свыше 1,2 млн человек.
В судебном заключении уточняется, что бюллетени были аннулированы по причине отсутствия пометки с датой отправления.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.
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