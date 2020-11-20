Несколько тысяч бюллетеней признали недействительными в Пенсильвании

В Пенсильвании несколько тысяч голосов избирателей, сделанных в ходе выборов президента США, были признаны недействительными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, согласно решению суда, аннулированы были 2 349 бюллетеней, которые были отправлены по почте.

Обладателями недействительных голосов стали жители округа Аллегейни, в котором проживают свыше 1,2 млн человек.

В судебном заключении уточняется, что бюллетени были аннулированы по причине отсутствия пометки с датой отправления.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Штаб Трампа отозвал иск по итогам выборов в Мичигане

— Байден не исключает возможность подачи иска к Трампу из-за непризнания его президентом

— СМИ узнали, что судья Аризоны отказал иску республиканцев