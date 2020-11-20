Мадуро рассказал о попытках Трампа начать с ним переговоры

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что действующий президент США Дональд Трамп пытался начать с ним двусторонние переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гостелевидение.

По его словам, американский лидер предпринял несколько попыток для установки контакта.

При этом он уточнил, что между ним и главой Белого дома проходили переговоры на уровне спецпосланников.

«Но (американский. — «Газеты.Ru») истеблишмент запретил ему делать это», — подчеркнул Мадуро.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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