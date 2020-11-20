Байден рассказал о своем отношении к антикитайским санкциям США

Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден рассказал о своем отношении к введению новых антикитайских санкций со стороны Вашингтона или усилению уже существующих ограничительных мер. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter.

Мероприятие, которое прошло в формате видеоконференции, состоялось в городе Уилмингтон, штат Делавэр.

Так, по его мнению, такие решения являются необязательными в рамках внешней политики США.

«Задача заключается не в том, чтобы наказывать Китай, а в том, чтобы Китай понял, что ему следует играть по правилам», — сказал Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Bild: Байден намерен похоронить «Северный поток — 2»

— Байден готовится назвать кандидата на пост министра финансов

— Байден не исключает возможность подачи иска к Трампу из-за непризнания его президентом