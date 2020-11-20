Байден не исключает возможность подачи иска к Трампу из-за непризнания его президентом

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден допустил, что его команда может подать иск в отношении администрации действующего президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter.

Он отметил, что предметом судебных разбирательств станет факт непризнания демократа избранным президентом.

«Не знаю, каковы мотивы, но это совершенно безответственно(непризнание результатов выборов. — «Газеты.Ru»)», — заявил Байден.

Однако демократ подчеркнул, что такой шаг может «потребовать много времени». Политик выразил мнение, что попытки взаимодействия с представителями Республиканской партии могут быть более продуктивными.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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