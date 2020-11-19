Минздрав США отказался сотрудничать с Байденом до официальных результатов выборов

Министерство здравоохранения США отказалось сотрудничать с Джо Байденом и его командой, пока Управление общих служб (GSA) не подведет официальные итоги выборов. Об этом сообщил CNN со ссылкой на главу ведомства Алекса Азара.

«Мы очень ясно заявили, что когда GSA установит (кто победил), мы обеспечим полный совместный профессиональный переход и подготовку. Мы следуем руководящим принципам», — подчеркнул Азар.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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