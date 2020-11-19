СМИ: Помпео назвал Голанские высоты территорией Израиля
Антон Демидов
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Госсекретарь США Майк Помпео побывал на Голанских высотах. Там он заявил, что они являются территорией Израиля, пишет газета The Times of Israel.
Отмечается, что он стал первым госсекретарем США, который посетил оккупированные Израилем Голанские высоты.
«Это — Израиль», — приводит издание слова Помпео, сказанные им во время посещения Голан.
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