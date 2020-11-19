Штаб Трампа отозвал иск по итогам выборов в Мичигане

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа отозвал иск, оспаривающий результаты подсчета голосов на президентских выборах в штате Мичиган. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката Руди Джулиани.

По словам юриста, иск был отозван утром в четверг.

«Это прямой результат того, что была достигнута цель, которой мы добивались: преждевременная сертификация (результатов) выборов в округе Уэйн остановлена до тех пор, пока жители не смогут убедиться, что каждый законный голос был подсчитан и каждый незаконный голос подсчитан не был», — сказал Джулиани.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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