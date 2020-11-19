Главы МИД Армении и России обсудили Карабах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первый телефонный разговор с новым главой МИД Армении, во время которого обсуждался непризнанный Нагорный Карабах и обстановка в регионе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Армении.

«Собеседники коснулись деталей практического применения совместного трехстороннего заявления от 9 ноября и деятельности миротворческой миссии РФ в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика). Они также обсудили сложившуюся ситуацию в Арцахе и регионе», — говорится в сообщении.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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