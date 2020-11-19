Совет ЕС в декабре намерен согласовать подход к отношениям с США после выборов

Главы МИД 27 стран — членов Евросоюза в декабре собираются согласовать общий подход к отношениям с США после президентских выборов, передает ТАСС.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран ЕС заявил, что они намерены сделать это на плановом заседании 7 декабря.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств европейских стран по-прежнему работают над общим подходом к новым отношениям с США.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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