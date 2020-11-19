Лукашенко произвел кадровые перестановки в силовом блоке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел назначения в силовом блоке, пишет Sputnik Беларусь.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал сегодня ряд назначений в правоохранительном блоке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко был повышен до первого замглавы ведомства. Начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков стал заместителем министра внутренних дел — командующим внутренними войсками. Первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома, начальник криминальной милиции Андрей Любимов займет должность начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома.

Лукашенко объяснил перестановки первостепенной ролью общественной безопасности.

«Суть нынешних назначений и перестановок в том, что мы придаем большее значение в МВД системе общественной безопасности. Вы, наверное, это заметили», — приводятся слова президента.

Глава государства подчеркнул, что свободные вакансии нужно занять молодыми, но проверенными офицерами.

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