Сенат Франции рассмотрит вопрос признания независимости Нагорного Карабаха

Сенат (верхняя палата парламента) Франции рассмотрит резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха. Об этом написал в Twitter председатель группы от партии «Республиканцы» Брюно Ретайо.

«25 ноября Сенат рассмотрит резолюцию о признании Францией Республики Арцах. Только ее независимость может надежно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма», — заявил сенатор.

Резолюции французского сената носят рекомендательный характер, исполнительная власть не обязана их выполнять.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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