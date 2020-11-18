Мень содержится в одной камере с замглавы правительства Подмосковья Куракиным
Обвиняемый в хищении 700 млн рублей экс-губернатор Ивановской области, аудитор Счетной палаты Михаил Мень находится в изоляторе временного содержания вместе с заместителем председателя правительства Московской области Дмитрием Куракиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.
«Один из соседей Меня — задержанный накануне заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Куракин», — рассказал Мельников.
Отмечается, что процессуальный статус Куракина, который был задержан накануне до сих пор неизвестен.
Ранее источник агентства в правоохранительных органах заявил, что избрание меры пресечения чиновнику пройдет 19 ноября в Басманном суде Москвы.
Михаил Мень был задержан сотрудниками МВД и ФСБ 18 ноября. Ему предъявили обвинение в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году. Согласие на задержание чиновника выдал Совет Федерации РФ.
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