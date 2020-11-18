Вице-премьер Армении поблагодарил РФ за прекращение боев в Карабахе

Вице-премьер Армении Мгер Григорян на встрече с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным поблагодарил Россию и президента Владимира Путина за установление перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.

«Вице-премьер поблагодарил посла за усилия властей России и лично президента РФ в деле установления перемирия в Карабахе», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что встреча Григоряна и Копыркина была посвящена вопросам экономического сотрудничества между РФ и Арменией.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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