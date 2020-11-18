Путин назначил премьера Дагестана врио главы Мордовии
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы республики Мордовия Артема Здунова, который занимал пост премьера Дагестана.
Глава государства провел рабочую встречу со Здуновым, в ходе которой и сообщил о своем решении.
Также на сайте Кремля был опубликован указ, в котором говорится, что президент принимает отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначает врио главы республики.
«Назначить Здунова Артема Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Мордовия до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Мордовия», - говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Здунов является выпускником потока программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы или «школы губернаторов». Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
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