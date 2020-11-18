Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой правительства Азербайджана Али Асадовым вопросы развития инфраструктуры на Южном Кавказе после завершения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

«Состоялся также обмен мнениями по перспективам развития железнодорожной инфраструктуры с учетом решений о нормализации транспортного сообщения на Южном Кавказе», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что представители двух стран обсудили также развитие торгового сотрудничества и реализацию совместных экономических проектов.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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