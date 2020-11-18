Министр сельского хозяйства Дании ушел в отставку после массового забоя норок

Министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен заявил, что принял решение уволиться после инцидента с уничтожением 17 млн норок из-за мутировавшей формы коронавируса, передает «Интерфакс».

«В работе моего министерства были допущены ошибки, и я несу за это ответственность», — прокомментировал свое решение Йенсен.

Ранее ветеринары из Дании зафиксировали у норок новую мутацию коронавируса, которая способна передаваться человеку и плохо поддается лечению. Кабмин королевства на фоне новой угрозы принял решение уничтожить все поголовье норок на зверофермах. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Случаи заражения мутировавшей формой 2019-nCoV были зафиксированы также на фермах в Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции.

Позже власти страны признали такой подход к борьбе с инфекцией неэффективным, так как из-за решения министерства серьезно пострадал бизнес по разведению животных, а нужного санитарного эффекта истребление не принесло.

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