Аудитор Счетной палаты Мень находится на допросе в СК

Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень, который подозревается в хищении 700 млн рублей, находится на допросе в Следственном комитете. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящий момент Михаил Мень находится на допросе у следователя», — сказал собеседник агентства.

Михаил Мень был задержан сотрудниками МВД и ФСБ 18 ноября. Его подозревают в хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Согласие на задержание чиновника выдал Совет Федерации.

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