Пашинян выступил против формирования правительства национального согласия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против формирования в республике правительства национального согласия на фоне массовых протестов в стране, передает «Интерфакс».

«Важно формирование национального согласия. Не всегда формирования правительства под таким заголовком формируют национальное согласие», — сказал премьер.

По словам Пашиняна, после завершения конфликта в Карабахе в стране важно обеспечить стабильность и безопасность.

Перемен в структуре кабмина также ожидать не стоит, несмотря на кадровые перестановки, отметил премьер.

Правительство национального согласия — форма организации кабинета министров, при которой ключевые посты в нем получают как представители правящей партии, так и оппозиционных сил.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

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