Глава Мордовии подал в отставку

Глава Мордовии Владимир Волков подал прошение об отставке. С соответствующей просьбой он обратился к президенту России Владимиру Путину.

«За прошедшие годы нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики — в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере», — приводятся слова Волкова на официальном портале органов власти республики.

Глава республики также выразил признательность жителям региона за оказанное доверие и понимание. Он отметил, что пришло время «давать дорогу молодым».