Пашинян анонсировал изменения в составе кабмина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил дорожную карту из 15 пунктов по дальнейшей работе и заявил, что собирается инициировать изменения в составе правительства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я представляю дорожную карту, для реализации которой инициировал изменения в составе правительства», — сообщил Пашинян.

В числе предлагаемых им мер реформа вооруженных сил и избирательной системы Армении, возобновление переговоров о статусе Нагорного Карабаха, восстановление экономики после коронавируса и введение института специализированных судей для борьбы с коррупцией.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

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