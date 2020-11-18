В Крыму рассказали Киеву о последствиях «виртуального ареста» самолетов

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов оценил «виртуальный арест» Киевом самолетов российских авиалиний за полеты в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Заявление украинских властей о виртуальном аресте российских самолетов является не просто покушением на базисные структуры российского бизнеса, но и бездумным провоцированием России к аресту многочисленных имущественных объектов украинских чиновников и крупного бизнеса в России, в том числе в Крыму, коих в республике немало», — сказал он.

Ранее прокуратура так называемой Автономной республики Крым и города Севастополя, входящая в структуру офиса генпрокурора Украины, заявила об аресте 44 самолетов российских авиалиний за полеты в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— За рейсы в Крым: Украина «арестовала» российские самолеты

— Украинская прокуратура заявила об аресте 44 самолетов РФ