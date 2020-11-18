Пушков прокомментировал заявление Обамы о статусе России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter оценил слова бывшего президента США Барака Обамы о том, что Россию некорректно называть сверхдержавой, потому что она имеет якобы слишком мало военных баз.
Такое мнение Обама выразил в первом томе своих мемуаров «Земля обетованная». Экс-глава Белого дома считает, что для статуса сверхдержавы России не хватало сети союзников и баз.
Политик напомнил, что Обама когда-то назвал Россию «региональной державой».
«Он ошибался: это показало развитие событий в Сирии и Венесуэле, где США не добились своих целей», — написал Пушков на своей странице в соцсети.
По его словам, Обама хотел, но не смог «порвать в клочья российскую экономику».
«На деле Обама споткнулся о Россию. Вот и злится до сих пор», — заключил Пушков.
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