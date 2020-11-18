Суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа из-за выборов в Филадельфии

Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором указывается, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов, передает РИА «Новости».

«Мы считаем, что применяемые в настоящем документе положения комиссии были разумными», — сказано в документе суда.

Как отмечается, данные положения позволяли представителям кандидатов следить за тем, как комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с избирательным кодексом.

Ранее Республиканская партия США подала иск с требованием признать недействительными почти 10 тысяч бюллетеней, которые в Пенсильвании поступили с опозданием. Однако апелляционный суд третьего округа США отклонил этот иск.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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