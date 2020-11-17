Вооруженные силы РФ могут отправить за рубеж

Сенатор Вячеслав Тимченко сообщил, что Совет Федерации 18 ноября рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом, это может быть связано с миротворческой миссией в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что да, скорее всего, речь идет о наших миротворцах в Нагорном Карабахе», — сказал он.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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