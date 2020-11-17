Путин заявил, что 19-20 октября почти удалось договориться о прекращении боев в НКР

Президент России Владимир Путин заявил, что договоренности о прекращении огня в непризнанном Нагорном Карабахе почти были достигнуты 19 — 20 октября. Об этом он заявил в эфире «России 24».

Однако он отметил, что тогда окончательное решение не сложилось.

По его словам, ситуация в регионе до окончательного прекращения боевых действий была критической, счет шел на часы.

Президент добавил, что при таких условиях было невозможно проводить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

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