За агитацию в день тишины и выборов в РФ могут назначить штраф до полумиллиона рублей

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за проведение агитации в день тишины и выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Автором законопроекта стал глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Так, данная категория санкций для гражданских лиц вырастет с 1 тыс. — 1,5 тыс. руб. до 5 тыс. — 20 тыс. руб.

Кроме того, юридические лица за соответствующие действия могут быть оштрафованы с 30 тыс. руб. до полумиллиона рублей.

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