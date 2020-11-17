Белоруссия дополнила зеркальные санкции в отношении стран ЕС и Канады

МИД Белоруссии заявил о введении дополнительных ответных санкций в отношении стран Европы и Канады. Об этом сообщает РИА «Новости».

В министерстве отметили, что намерены зеркально отвечать на каждый деструктивный шаг в сторону Минска.

«В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза 2020/1648 от 6 ноября 2020 года Белоруссия с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде», — подчеркнули в министерстве.

Согласно заявлению ведомства, ревизии могут быть подвергнуты любые выгодные для Европы проекты, в том числе и интеграционные с Белоруссией.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и других высших чиновников Белоруссии.

Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке.

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