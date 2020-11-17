Путин заявил, что борьба с коронавирусом должна быть вне политики

Борьба с коронавирусной инфекцией должна быть вне политики. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС 17 ноября, передает ТАСС.

«Необходимо деполитизировать всячески проблемы, связанные с борьбой с пандемией», — сказал российский лидер.

Глава РФ подчеркнул, что Россия совместно с другими членами БРИКС будет работать над реформированием международных глобальных институтов. По его словам, в данной области странам необходимо сближать позиции и решить вопрос с проработкой деталей.

«Уверен, что такая работа может быть позитивной, тем более, что, действительно, роль таких стран как Бразилия, Индия и ЮАР постоянно возрастает», — сказал Путин.

Президент также выразил надежду, что сотрудничество в рамках БРИКС будет способствовать росту влияния этих стран на международной арене.

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