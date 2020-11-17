В Ереване отметили роль России в установлении мира в Карабахе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на онлайн-заседании секретарей Совбезов ОДКБ отметил важную роль России в установлении мира в Нагорном Карабахе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В своем выступлении рассказал о ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате агрессии Азербайджана и Турции... Отметил важность роли Российской Федерации в деле установления мира», — сказал Григорян.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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