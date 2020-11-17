В Совфеде предлагают запретить физлицам-иноагентам занимать госдолжности

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предлагает запретить физлицам, признанным иностранными агентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов, передает РИА «Новости».

«Предлагается запретить физическим лицам, признанным в установленном порядке иностранными агентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах», — сказал сенатор на заседании комиссии 17 ноября.

Ранее комиссия Совфеда по защите госсуверенитета России предложила приравнять физлиц к иностранным агентам за сбор данных в пользу зарубежных структур.

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