Госдума во II чтении одобрила наказания за отчуждение территорий

Государственная дума на пленарном заседании 17 ноября приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению территорий России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Авторами документа стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Согласно законопроекту, за публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ сначала будет наступать административная ответственность. Штрафы составят для граждан — от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

В случае публичных призывов с использованием СМИ, интернета грозит штраф в размере от 70 до 100 тысяч рублей, от 100 до 200 тысяч, и от 300 до 500 тысяч рублей соответственно.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территории страны к экстремизму.

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