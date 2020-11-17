Песков не стал комментировать информацию о поданном против него иске Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать подачу судебного иска против него основателем ФБК Алексеем Навальным.

«Вы знаете, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду это комментировать даже и сейчас, когда это касается меня», — заявил Песков.

Накануне стало известно, что Навальный подал иск против Пескова. Карточку дела опубликовал официальный портал судов общей юрисдикции Москвы.

До этого Навальный высказывался, что намерен подать в суд на Пескова за обвинения в работе с ЦРУ. В ответ на это Песков попросил внимательно перечитать его заявление.