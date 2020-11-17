Президент России Владимир Путин примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G-20) под председательством Саудовской Аравии, который состоится 21-22 ноября в онлайн-формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Да, президент планирует. Он будет в субботу принимать участие, выступление будет 21 числа», — уточнил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что саммит лидеров G20 пройдет под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абделя Азиза Аль Сауда.

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