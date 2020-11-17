Алиев: возможность особого статуса для Нагорного Карабаха исключена

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для республики неприемлема возможность наделения Нагорного Карабаха особым статусом, передает «Интерфакс».

«Ни о каком особом статусе не может быть и речи. Есть единый Азербайджан — многонациональный и многоконфессиональный. Все граждане Азербайджана, представляющие различные народы и религии, живут в условиях мира и добрососедства. Армянский народ тоже будет жить в этих условиях», — сказал Алиев.

Он отметил, что конфликт в Карабахе перешел в фазу политического урегулирования.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Часть армянских граждан восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

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