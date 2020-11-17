США и Франция ждут от России ответ на ряд вопросов по Карабаху

В Госдепартаменте заявили, что США и Франция ждут подробностей по поводу роли Турции вокруг Карабахского конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Госдепа признал предпринятые Россией для прекращения огня в регионе действия, при этом добавив, что Россия еще должна прояснить ряд вопросов, в том числе роль Турции в соглашении.

К таким выводам он пришел после переговоров госсекретаря Майка Помпео и министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 ноября заявил, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в карабахском регионе. По словам Эрдогана, стороны примут участие в «совместной миротворческой миссии». Российская сторона опровергает подобные утверждения.