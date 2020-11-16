Путин и Нетаньяху обсудили возможные поставки российской вакцины в Израиль

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху», — говорится в сообщении.

Лидеры стран обменялись мнениями о профилактических и ограничительных мерах. Также обсуждались вопросы сотрудничества, включая возможности поставки российской вакцины и ее производство в Израиле.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 55 млн заболевших, 38 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались.

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