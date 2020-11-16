Тихановская обсуждает с ЕС новые санкционные меры против Белоруссии
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ведет переговоры с европейскими послами о расширении списка санкций в отношении белорусских властей. Об этом сообщает «Интерфакс».
По ее словам, ожидается увеличение список персональных санкций в отношении еще свыше 200 человек.
Кроме того, обсуждается отключение Белоруссии от системы Swift, а государственных банков — от кредитования и сотрудничества с иностранными банками.
Тихановская добавила, что ведет переговоры о наложении ограничений на закупку нефтепродуктов и другой продукции госпредприятий из Белоруссии.
Она подчеркнула, что ее команда работает для того, чтобы международные программы поддержки были пересмотрены из-за «явной эскалации насилия со стороны режима». Это позволит, как уточнила политик, сделать так, чтобы финансы «не шли режиму, а напрямую белорусскому обществу».
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