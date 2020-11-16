Путин и Макрон обстоятельно обсудили развитие ситуации вокруг Карабаха

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном переговорил относительно развития ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся в понедельник, 16 ноября.

«С учетом сопредседательства России и Франции в Минской группе ОБСЕ обстоятельно обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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