Лукашенко задумался о передаче части полномочий парламенту и кабмину
Действующий белорусский президент Александр Лукашенко полагает, что мог бы передать около 70% своих полномочий парламенту и правительству, сообщает БелТА.
«Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, конституцию ломать не надо», — сказал Лукашенко.
По его мнению, в республике было бы возможно установить систему, при которой законопроекты будет принимать парламент, а затем отправлять президенту на подпись.
Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.
Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.
С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.
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